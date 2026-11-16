La última entrega del sondeo arrojó una baja histórica en la aprobación del presidente José Antonio Kast y evidenció que los mejor evaluados corresponden a alcaldes de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Este domingo se dieron a conocer los nuevos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, luego de una semana marcada por el paro de camioneros y el ingreso de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Un dato que llamó la atención del estudio, además de la continua baja aprobación del presidente José Antonio Kast, son las figuras políticas mejor evaluadas.

En esta apartado, el top cinco estuvo conformado exclusivamente por alcaldes de distintas comunas de la zona centro del país.





Los alcaldes mejor evaluados

El primer lugar se lo llevó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic , con una visión “positiva o muy positiva” de parte de un 64% de los encuestados, cuatro puntos más que en el último sondeo de octubre.

A Vodanovic le siguen sus colegas de Ñuñoa, Sebastián Sichel y Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ambos con un 58% de evaluaciones positivas.

En cuarto lugar se posicionó el alcalde de Huechuraba, Max Luksic con 55% de aprobación y en quinto lugar su par de Puente Alto, Matías Toledo, con un 56%.

Baja aprobación histórica de Kast

La aprobación del presidente Kast sufrió una baja de dos puntos y marcó un 27%, mientras que la desaprobación de su gestión alcanzó el 69%.

Por otro lado, los encuestados fueron consultados por la percepción que tienen del mandatario. Un 52% señaló que “no le gusta el presidente y considera que ha hecho un mal gobierno”.

Los resultados sobre de este sondeo se sumaron a los arrojados por la encuesta de Agenda Criteria. Ambos dan cuenta de una baja histórica en la aprobación de la ciudadanía hacia el mandatario.