La exalcadesa de Maipú se mantenía bajo arresto domiciliario nocturno desde abril del 2025, medida que, según argumentó su defensa, ha cumplido estrictamente.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Cathy Barriga para rebajar sus medidas cautelares en la espera del juicio oral en su contra.

Según consignó La Tercera, el tribunal accedió a revocar su arresto domiciliario nocturno y estableció que la exalcaldesa deberá cumplir con firma semanal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados del caso.

Cabe mencionar que Barriga está siendo investigada por presunto fraude al Fisco y otros delitos de corrupción durante su periodo como jefa comunal en Maipú, entre los años 2016 y 2021.





Previa al juicio

La exautoridad se mantenía bajo la cautelar de arresto domiciliario nocturno desde abril del 2025, medida que, según argumentó su defensa, ha cumplido estrictamente.

El cambio de medidas se enmarca en la previa del juicio oral contra Barriga, contra quien la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente pide penas por sobre los 23 años de cárcel.

De igual manera, desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitan penas de 37 años de prisión para la exrostro de televisión.