AHORA | Sismo remece a la zona central del país: revisa el epicentro y magnitud
De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:51 horas de este lunes y alcanzó una magnitud de 4,3.
Un temblor se registró durante la tarde de este lunes en la zona central del país, frente a las costas de la región de Valparaíso, según informó de manera preliminar el Centro Sismológico Nacional (CSN).
De acuerdo con el organismo, el sismo ocurrió a las 16:51 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.
El epicentro se ubicó a 56,52 kilómetros al oeste de Valparaíso, mientras que la profundidad del movimiento fue de 30 kilómetros.
Noticia en desarrollo…
PRELIMINAR Hora Local: 2026/11/16 16:51:57, mag: 4.3, Lat: -33.05, Lon: -72.22, Prof: 30.0, Loc: 56.52 km al O de Valparaíso
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 16, 2026