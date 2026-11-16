AHORA | Sismo remece a la zona central del país: revisa el epicentro y magnitud

De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:51 horas de este lunes y alcanzó una magnitud de 4,3.

Un temblor se registró durante la tarde de este lunes en la zona central del país, frente a las costas de la región de Valparaíso, según informó de manera preliminar el Centro Sismológico Nacional (CSN).

De acuerdo con el organismo, el sismo ocurrió a las 16:51 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.

El epicentro se ubicó a 56,52 kilómetros al oeste de Valparaíso , mientras que la profundidad del movimiento fue de 30 kilómetros.

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