El hombre fue condenado a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de su sobrina. Cuando se ordenó su detención, ya no estaba en el domicilio donde debía cumplir arresto nocturno.

El caso comenzó en 2021, cuando una adolescente de Paine le contó a su madre que había sufrido abusos sexuales reiterados durante su infancia.

La denuncia fue contra Héctor Godoy Cortés y derivó en una condena de 10 años de cárcel, pero el agresor sigue prófugo y aún no comienza a cumplir su pena.

El condenado es camionero y tío de la víctima, y vivía en una parcela en Paine, a unos 20 metros de la casa de su sobrina.

Según contó la madre de la menor, la víctima iba a jugar con su prima y quedaba al cuidado de Godoy. Los abusos ocurrieron entre los 9 y los 14 años , y ella se los reveló a su familia cuando tenía 16.

“En ese mismo instante, mi mundo se me cayó a pedazos. Nunca pensé que mi hija me iba a revelar esa situación. Y ese mismo día nosotros decidimos hacer la denuncia”, recordó en mayo pasado Marjorie, mamá de la niña abusada, en conversación con CHV Noticias.





De la prisión preventiva al arresto domiciliario nocturno

En 2022, cuando ya había sido denunciado, Godoy fue entrevistado por el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana en el contexto de las demandas de los camioneros. En esa oportunidad pidió una rebaja en el precio del combustible.

En enero de 2023 fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Ocho meses después, el Juzgado de Garantía de San Bernardo sustituyó esa medida por arresto domiciliario total.

El juicio oral se postergó dos veces y quedó fijado para noviembre de 2025, más de cuatro años después de la denuncia.





Durante la tramitación se incorporó una segunda víctima a la causa y la medida cautelar de Godoy volvió a cambiar, esta vez a arresto domiciliario nocturno.

Tras la condena a 10 años de cárcel efectiva, su defensa presentó un recurso de nulidad que fue rechazado en abril de 2026.

Luego, se ordenó su detención inmediata, pero Godoy ya no estaba en su casa . Sus familiares dijeron desconocer su paradero.

Marjorie, mamá de la víctima, dejó Paine por temor a represalias y desde entonces ha acudido a distintas instituciones para pedir que se concrete la detención.