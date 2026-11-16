Conmoción en Toltén: Hombre mata de un disparo a adolescente que iba dentro de vehículo que atropelló a su perro

Según información preliminar, el menor de edad iba al interior de una camioneta, que era conducida por un adulto. El dueño del can fue detenido por Carabineros.

Un grave incidente se registró la noche del domingo en Toltén, región de la Araucanía, cuando un hombre mató de un balazo en la cabeza a un adolescente de 15 años que iba al interior de la camioneta que atropelló a su perro.

Según consignó Radio Biobío, el suceso se registró en la caleta de Queule, cerca de la localidad de Mehuín y terminó con el autor del disparo detenido.

Según información preliminar, el vehículo era conducido por un adulto que se encontraba en compañía de varios menores de edad. Fue en ese momento que habría atropellado al perro y su dueño habría salido de su domicilio a encararlo.





En ese contexto, habría sacado un arma de fuego y disparó contra el automóvil, dándole en la cabeza a un menor de edad de 15 años , quien falleció horas después en el Hospital de Valdivia.

Luego del grave alterado, el dueño del can fue detenido por Carabineros mientras intentaba huir del lugar.

El mismo medio consignó que el detenido correspondería a un hombre de 24 años, cuyo control de detención se amplió hasta el mediodía del miércoles.