18/ 11/ 2026 15:50

Prisión preventiva para hombre que mató de un disparo a Mateo Mella tras atropello de su perro en Queule

Este miércoles se decretó la prisión preventiva para el hombre de 24 años acusado de haber matado a Mateo Mella, un joven de 15 años de la comuna de Queule, regió de la Araucanía. Según relataron testigos, el hecho ocurrió cuando el padre de uno de los amigos de Mateo lo llevaba de regreso a su casa y atropelló a un perro por accidente, en ese contexto, el dueño del can se precipitó a insultarlo y disparó contra el vehículo, alcanzando al adolescente en el rostro. El atacante fue formalizado por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de arma y disparos injustificados. El tribunal determinó que la investigación del caso durará cuatro meses.