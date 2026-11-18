El beneficio entregado por el Instituto de Previsión Social se distribuirá de manera automática en las próximas semanas a las personas que cumplan con los requisitos.

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y, junto con ellas, llegan los ansiados aguinaldos de Navidad. Uno de ellos es el que se entrega a los pensionados para ayudar a enfrentar los gastos de estas fechas.

El pago del Aguinaldo de Navidad 2026 está programado para el próximo 30 de noviembre , y se efectuará de forma automática junto con la pensión de diciembre para quienes cumplan los requisitos.

El monto del aguinaldo de este año es de $29.055 y se reajustó respecto al del año pasado, aumentado en $16.415 por cada persona que a la misma fecha tenga acreditada como causante de asignación familiar o maternal.





Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad

Según detalló el Instituto de Previsión Social (IPS), recibirán este beneficio las personas que se encuentren en las siguientes condiciones:

Pensionados del Instituto de Previsión Social, incluidas las personas con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez o Subsidio de Discapacidad.

Pensionados de una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores.

Pensionados de leyes de reparación Valech y Rettig.

Pensionados del Sistema de AFP, solo si también reciben Pensión Garantizada Universal (PGU) o Aporte Previsional Solidario (APS).

Pensionados de Dipreca o Capredena.

Cabe recordar que este pago corresponde a un monto que no es inoponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos.