Aguinaldo de Navidad 2026: revisa la fecha en que recibirás el pago de hasta $71 mil

Se acerca el fin de año y con ello, también el pago del Aguinaldo de Navidad 2026, un beneficio destinado a pensionados y funcionarios públicos que cumplan con los requisitos.

El Aguinaldo de Navidad 2026 es un beneficio económico otorgado por el Estado para apoyar el presupuesto de las familias durante las festividades de fin de año, estando dirigido a pensionados del IPS y trabajadores del sector público.

Para los pensionados, este aporte contempla un monto base fijado en $29.055, el cual se puede incrementar en $16.415 adicionales por cada carga familiar acreditada.

El beneficio se paga automáticamente sin necesidad de realizar trámites ni postulaciones previas, garantizando que todos los beneficiarios reciban el monto directamente en sus cuentas o cobros presenciales.

Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad 2026

El Aguinaldo de Navidad 2026 para los pensionados se deposita durante la primera quincena de diciembre junto a su pensión habitual, garantizando el cobro antes de las festividades.

En el sector público, la fecha exacta de pago se define por ley de reajuste, distribuyendo el depósito entre el 18 y el 23 de diciembre, previo a la celebración de la Nochebuena.

Para las empresas del sector privado, el aguinaldo no es obligatorio por ley, salvo que esté estipulado en el contrato o sea un derecho adquirido por costumbre, pagándose en diciembre.





Aguinaldo de Navidad para empleados públicos

En el caso de los trabajadores del sector público, los montos definitivos del Aguinaldo de Navidad 2026 todavía están pendientes de confirmación oficial.

Como referencia, durante 2025 los montos fueron los siguientes: