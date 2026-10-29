Fiebre de Canto suma dos nuevos participantes: estos son los influencers que ganaron La Voz del Chat

Tras varias semanas de duelos entre aspirantes, Franco Cossio y Babi Sanoja se quedaron con el triunfo del programa digital, gracias al respaldo del público que votó por sus favoritos.

Este miércoles se definieron los ganadores de La Voz del Chat, el programa digital de Chilevisión que buscó a los representantes de las redes sociales para participar en Fiebre de Canto.

Tras varias semanas de duelos entre aspirantes, Franco Cossio y Babi Sanoja se quedaron con el triunfo, gracias al respaldo del público que votó por sus favoritos.

Cossio consiguió 13.293 votos, mientras que Sanoja obtuvo 4.213 preferencias. Con estos resultados, ambos ingresarán a un duelo en el estelar conducido por Diana Bolocco.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Fiebre de Canto?

Franco Cossio es cantante y creador de contenido, con presencia en Instagram y TikTok.

Su trayectoria musical incluye su participación en la boyband chilena AION, agrupación con la que ha desarrollado canciones y presentaciones.





Además, cuenta con experiencia en competencias televisivas: en 2016 participó en las audiciones de The Voice Chile.

Previamente, había alcanzado notoriedad por un video viral que mostraba su reacción al subir a una montaña rusa de Fantasilandia.

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Por su parte, Bárbara “Babi” Sanoja es una modelo y creadora de contenido venezolana radicada en Chile, reconocida por abordar temas relacionados con la moda, el amor propio y la diversidad corporal en sus plataformas digitales.

En distintas entrevistas, Sanoja ha compartido reflexiones sobre la aceptación personal y el movimiento body positive, temáticas que forman parte del contenido con el que ha construido su comunidad en redes sociales.

Actualmente, la influencer cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram y otros 227 mil en TikTok. Además, es conductora del podcast Malas Influencias.