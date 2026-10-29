Tres gestos pueden salvar vidas: las claves ante la sospecha de que alguien está sufriendo un ACV

Pedirle a una persona que sonría, que levante ambos brazos y que repita una frase sencilla permite detectar en menos de un minuto las principales señales de alerta. Ante cualquiera de ellas hay que llamar de inmediato al 131.

Cada 15 minutos alguien sufre un ataque cerebrovascular (ACV) en Chile, una de las principales causas de muerte y la primera de discapacidad adquirida en el país.

Por lo mismo, este jueves 29 de octubre, Día Mundial del ACV, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (Sonepsyn) y la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas (ACEVE) y cierran el Mes del ACV con un llamado concreto a la población: aprender a reconocer los síntomas y saber qué hacer en los minutos que siguen.

“Quien sufre un ACV muchas veces no puede pedir ayuda por sí mismo, de modo que su pronóstico depende de que alguien a su lado reconozca los síntomas y llame al 131 sin esperar a ver si se le pasa”, señala el Dr. Alexis Rojo, neurólogo y presidente de ACEVE.





Cómo reconocer un ACV en menos de un minuto

Los especialistas recomiendan una prueba que cualquier persona puede aplicar si sospecha que alguien está sufriendo un ACV.

Rostro: Pedirle que sonría. Si un lado de la cara cae o no se mueve, hay una señal de alerta. Brazos: Pedirle que levante ambos brazos al mismo tiempo. Si uno de ellos cae o no logra subirlo, hay señal. La pérdida de fuerza puede afectar igualmente a una pierna o a todo un lado del cuerpo. Habla: Pedirle que repita una frase simple. Si arrastra las palabras, habla de forma incomprensible o no entiende lo que se le dice, hay que actuar.

Los neurólogos agregan otras dos señales que exigen consultar sin demora, la pérdida súbita de coordinación o equilibrio y un dolor de cabeza repentino e intenso, distinto al habitual. En todos los casos, los síntomas aparecen de manera abrupta.

Basta con una sola de estas señales, aunque dure pocos minutos o parezca desaparecer, para llamar de inmediato al 131 (SAMU) o acudir a una urgencia hospitalaria.

Mientras llega la ayuda, conviene anotar la hora en que comenzaron los síntomas o la última vez que se vio bien a la persona, ya que ese dato orienta las decisiones del equipo médico.

Tampoco se le deben dar alimentos, líquidos ni medicamentos, pues puede tener dificultades para tragar y algunos fármacos agravan un ACV hemorrágico. También es útil averiguar con anticipación cuál es el centro de urgencia más cercano con capacidad para tratar un ACV, para no perder tiempo.

“Los tratamientos que hoy permiten disolver o extraer el coágulo tienen una ventana de pocas horas y su eficacia disminuye con cada minuto de demora . Cuando la familia sabe a qué hora empezaron los síntomas y llama al 131, los equipos pueden ofrecer opciones que cambian por completo la evolución del paciente”, explica el Dr. Rodrigo Guerrero, neurólogo y director del Mes del ACV de Sonepsyn.

¿Sabes si eres hipertenso? Dos claves para prevenir

Nueve de cada diez ACV se asocian a factores de riesgo que pueden modificarse, y la hipertensión es por lejos el más importante. Por eso los especialistas proponen dos acciones simples y al alcance de cualquier persona, medirse la presión y mantenerse en movimiento .

Operativo en plaza de Puente Alto

El acto central del Día Mundial del ACV se realizará el jueves 29 de octubre en la plaza de Puente Alto , donde un grupo de especialistas tomarán la presión arterial a los asistentes y entregarán orientación sobre prevención y reconocimiento de síntomas. En paralelo, habrá actividades en todas las regiones del país.

La campaña del Mes del ACV es impulsada por Sonepsyn y ACEVE, con el patrocinio de Minsal y Fonasa, y la colaboración de la World Stroke Organization, Lo Valledor, hospitales, clínicas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.