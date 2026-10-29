29/ 10/ 2026 12:01

Pdte. Kast ante nueva alza del desempleo: “Estamos rompiendo los récords de destrabar inversión”

Durante la apertura del Congreso de las Regiones 2026, el presidente José Antonio Kast destacó la relevancia de avanzar en descentralización y agilizar la entrega de recursos ante emergencias. En su alocución, valoró el diálogo con los gobernadores regionales para destrabar proyectos de inversión y fomentar el empleo en el país. “Tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación”, aseguró.