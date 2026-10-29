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Pdte. Kast ante nueva alza del desempleo: “Estamos rompiendo los récords de destrabar inversión”

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Durante la apertura del Congreso de las Regiones 2026, el presidente José Antonio Kast destacó la relevancia de avanzar en descentralización y agilizar la entrega de recursos ante emergencias. En su alocución, valoró el diálogo con los gobernadores regionales para destrabar proyectos de inversión y fomentar el empleo en el país. “Tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación”, aseguró.

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