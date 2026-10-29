¡La queen fue nominada como Reina Pop! revisa cómo votar por Gala Caldirola en los Copihue de Oro 2026

La panelista de Plan Perfecto fue uno de los rostros seleccionados para competir en esta nueva versión del certamen. Te contamos cómo votar para apoyar a tu favorito en la siguiente nota.

Gala Caldirola, la actual panelista de Plan Perfecto, fue nominada en los Copihue de Oro 2026 en la categoría Reina Pop, la misma donde también compite la periodista de Contigo en la Mañana, Daniela Muñoz.

Podrás votar por tu favorita una vez al día hasta el 25 de noviembre y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre. Cada voto cuenta para elegir a la gran ganadora.

¿Cómo votar por Gala Caldirola en los Copihue de Oro?

Los ganadores del certamen son elegidos por votación popular. Por ello, para apoyar a Gala Caldirola, debes hacer los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial copihuedeoro.cl y hacer clic en el botón “ Ir a votar ” .

. Revisa las categorías disponibles y sus respectivos nominados para luego hacer clic en tu favorito .

. Una vez que completes todas las categorías, haz clic en “Continuar al registro”, ingresa tus datos y tu correo electrónico. ¡Y listo!

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora:

Diana Bolocco

Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

Plan Perfecto

Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop: