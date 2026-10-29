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¡Compite por premio al Mejor Animador! revisa cómo votar por Eduardo de la Iglesia en los Copihue de Oro 2026

Lisette Perez
Por Lisette Perez

Periodista Digital

Su carisma y simpatía en programas como Contigo en la Mañana y Plan Perfecto lo han posicionado como uno de los favoritos para la categoría de Mejor Animador. Conoce aquí cómo votar por él y revisa a los demás nominados de Chilevisión.

Los premios organizados por La Cuarta ya revelaron a sus candidatos para cada categoría, de las cuales Eduardo de la Iglesia compite por el galardón a Mejor Animador.

Este reconocido certamen, en su edición 2026, premiará por voto popular a rostros y programas de televisión en 18 categorías distintas.

¿Cómo votar?

Como es de costumbre, el público es quien elige a las y los ganadores, por lo que tu participación es fundamental.

Para votar por Eduardo, solo debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de Copihue de Oro y presiona “Ir a votar”.
  • Avanza hasta encontrar la categoría “Mejor Animador” y selecciona a Eduardo de la Iglesia.
  • Una vez hayas escogido a tus favoritos, dirígete a “Continuar registro” donde deberás ingresar tus datos personales y correo electrónico.

¡Y listo! Puedes votar una vez al día, todos los días, hasta el miércoles 25 de noviembre y los ganadores serán anunciados el viernes 4 de diciembre durante la ceremonia de premiación.

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora: 

  • Diana Bolocco
  • Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

  • Plan Perfecto
  • Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop:

  • Daniela Muñoz
  • Gala Caldirola
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