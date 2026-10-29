¡Compite por premio al Mejor Animador! revisa cómo votar por Eduardo de la Iglesia en los Copihue de Oro 2026

Su carisma y simpatía en programas como Contigo en la Mañana y Plan Perfecto lo han posicionado como uno de los favoritos para la categoría de Mejor Animador. Conoce aquí cómo votar por él y revisa a los demás nominados de Chilevisión.
Los premios organizados por La Cuarta ya revelaron a sus candidatos para cada categoría, de las cuales Eduardo de la Iglesia compite por el galardón a Mejor Animador.
Este reconocido certamen, en su edición 2026, premiará por voto popular a rostros y programas de televisión en 18 categorías distintas.
Como es de costumbre, el público es quien elige a las y los ganadores, por lo que tu participación es fundamental.
Para votar por Eduardo, solo debes seguir los siguientes pasos:
¡Y listo! Puedes votar una vez al día, todos los días, hasta el miércoles 25 de noviembre y los ganadores serán anunciados el viernes 4 de diciembre durante la ceremonia de premiación.
A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:
Mejor matinal: Contigo en la Mañana.
Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.
Mejor animadora:
Mejor noticiero: CHV Noticias.
Mejor comediante: Cristián Henríquez.
Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.
Mejor programa de entretención:
Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.
Reina Pop: