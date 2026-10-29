“Si él se cree tan choro…”: Pamela Díaz advirtió a Sergio Rojas tras enfrentarse en tribunales

Escoltada por guardaespaldas, la animadora arremetió contra el periodista tras verse las caras en una audiencia que terminó sin acuerdo entre las partes. “No estoy de paseo, estoy pidiendo mis derechos”, afirmó.

En una caótica salida del Centro de Justicia, Pamela Díaz se refirió a su enfrentamiento judicial con Sergio Rojas tras una audiencia que terminó sin acuerdo entre las partes, en el marco de la querella por injurias graves con publicidad que presentó contra el periodista.

A su salida de tribunales, la animadora aseguró que no estaba dispuesta a resolver el conflicto mediante disculpas públicas.

“Apenas llegamos, la abogada de él habló con mi abogada para ofrecer las disculpas públicas y si podíamos terminar con esto, y por supuesto yo he dicho todo el rato que no ”, sostuvo.

La caótica salida de Pamela Díaz

Escoltada por dos guardaespaldas, la comunicadora respondió a las declaraciones que describían sus visitas al Centro de Justicia como un “paseo”.

“No estoy de paseo, estoy pidiendo mis derechos”, apuntó La Fiera, acusando al rostro de Zona Latina de mantener un hostigamiento en su contra durante tres años.





“Voy a venir a tribunales las veces que tenga que venir”, afirmó. En esa línea, agregó que recurrirá a esta instancia cuando considere que se está afectando su honra: “Yo ya lo dije, yo no hablo de él y si él quiere seguir con este tema, está perfecto”.

La animadora también cuestionó la actitud de Rojas durante la jornada: “ Pregúntale por qué estaba con tanto miedo. Si él se cree tan choro, hace su show . Llegamos a tribunales y no tenían nada arreglado”.

Abogada de Pamela Díaz explicó por qué no hubo acuerdo

Por su parte, Fadwa Rabi, abogada de Pamela Díaz, confirmó a Contigo en la Mañana que se conversó sobre eventuales disculpas a través del programa del periodista y de redes sociales, alternativa que fue rechazada.

Además, sostuvo que la querella comprende expresiones que van más allá de los comentarios sobre la vida sentimental de su representada: “Pamela está cansada del hostigamiento y los hechos de la querella son mucho más”.

La profesional explicó que durante la audiencia también se planteó una pena de 61 días y una UTM, cuya aceptación requería que Rojas reconociera responsabilidad, lo que descartó.

Según informó, el procedimiento continuará con una audiencia de preparación de juicio oral simplificado el próximo 10 de diciembre, a las 09:00 horas.