Lo que se sabe del chileno que sobrevivió a trágico choque de trenes en España: actualizan su estado de salud

Cancillería confirmó este miércoles que un chileno viajaba en uno de los trenes que protagonizó un choque en España. Hasta ahora las víctimas fatales ascienden a 69 y los heridos superan los 100.

Continúan en España los trabajos para rescatar a las víctimas del accidente entre dos trenes ocurrido este miércoles en Toledo: el número de fallecidos subió a 69, mientras que los heridos superan el centenar

Según el gobierno español, el siniestro ocurrió cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un tren de alta velocidad AVE que llevaba 378 pasajeros, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Desde el Gobierno chileno, junto con expresar sus condolencias al pueblo español y “solidaridad a los familiares y seres queridos” de las víctimas, también confirmó que un connacional estuvo entre los sobrevivientes.





Según confirmó Cancillería, el pasajero chileno sobrevivió al trágico accidente, aunque no se ha revelado su identidad y tampoco hay información sobre si es turista o reside en el país europeo.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el canciller Francisco Pérez Mackenna se contactó con el embajador en ese país, quien ratificó que el chileno “está bien y a salvo” .

De momento las autoridades locales encabezan los primeros peritajes para determinar el origen de la colisión. Entre los factores en estudio se encuentra la hipótesis de un eventual error humano en el sistema de vías.