¿Dónde está Martín Pérez? Joven lleva dos días secuestrado, su familia pagó parte del rescate y sigue sin ser liberado

El secuestro se produjo durante la tarde del lunes 26 de octubre en la comuna de Estación Central. Su familia recibió registros del joven siendo amenazado y pese a entregar una cantidad de dinero, perdieron contacto con los captores.

A tres días del secuestro de Martín Pérez Burgos, de 19 años, continúa la búsqueda para dar con su paradero y pese a que su familia asegura haber pagado parte del dinero exigido por sus captores, todavía no ha sido liberado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los secuestradores habrían solicitado $50 millones a cambio de su liberación. En medio de las negociaciones, la familia recibió un video como prueba de vida en el que se observa al joven con un arma apuntándole a la cabeza.

“Papi, me van a matar si no pagas”, señala el joven en el registro que enviaron a su familia como prueba.





Desde entonces, sus cercanos habrían perdido todo contacto con los captores y no han recibido una nueva prueba de vida, lo que mantiene la preocupación por su integridad.

El secuestro ocurrió cerca de las 19:00 horas del lunes 26 de octubre, en calle Placilla, en la comuna de Estación Central. Según los antecedentes preliminares, el hecho se habría producido luego de una compra de droga.

Tras recibir mensajes extorsivos, la familia denunció la situación y se activaron las diligencias policiales para intentar localizar al joven y establecer quiénes están detrás del secuestro.

Familia habría pagado parte del rescate

La familia de Martín Pérez Burgos asegura haber entregado parte del dinero exigido para conseguir su liberación, sin obtener resultados.

De acuerdo con la información preliminar, los secuestradores solicitaron inicialmente $50 millones. El monto habría disminuido tras las negociaciones y algunos pagos realizados por sus familiares, que incluyeron dinero en efectivo y joyas.

Pese a estos pagos, el joven continúa desaparecido y las comunicaciones con los presuntos secuestradores se habrían interrumpido durante la tarde noche del martes. Desde entonces, sus cercanos no habrían recibido nuevos mensajes ni otra prueba de vida.

La investigación está a cargo del Ministerio Público, a través de equipos especializados, y cuenta con la participación del OS9 de Carabineros y personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

“Efectivamente, el equipo ECOH de la región Metropolitana, el cual está incluido en la Fiscalía Supraterritorial, tomó conocimiento de este procedimiento el día de ayer, en horas de la madrugada, donde ingresó un procedimiento por un delito de secuestro”, señaló el fiscal Marcelo Vargas.

En relación a la investigación, explicó que “por el carácter del delito, obviamente, no me puedo referir mucho más allá, pero sí confirmar que estamos efectuando diligencias investigativas“.

Operativo en Quinta normal

Durante la mañana del miércoles, personal especializado de Carabineros llegó hasta una antigua fábrica abandonada en la comuna de Quinta Normal ante la sospecha de que el joven podría haber permanecido cautivo en ese lugar.

En el recinto se realizaron allanamientos que permitieron encontrar droga y un arma. Además, dos personas fueron detenidas y trasladadas a una unidad policial para realizar diligencias.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que los detenidos tengan participación directa en el secuestro de Martín Pérez.