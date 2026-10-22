“Me causa asco, repugnancia”: Sergio Rojas vivió su día de furia tras no ser nominado al Copihue de Oro

El periodista arremetió con todo tras no ser nominado y también enfureció porque no crearon una categoría específica para los programas de farándula.

Este jueves, Sergio Rojas vivió su día de furia contra los premios Copihue de Oro tras no ser nominado en ninguna categoría.

Además, el periodista lamentó que no existiera una categoría en específico para los programas de farándula, quienes fueron trasladados a “Mejor programa de entretenimiento”.





¿Qué dijo Sergio Rojas?

A través de su cuenta de Instagram, Sergio abordó que su programa “Que Te Lo Digo” no fuese nominado: “No puedo creer, estoy impactado, que en los premios Copihue no hayan hecho ‘El mejor programa de farándula'”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, agregó: “Estoy impactado del temor que les causa el Que Te Lo Digo, del resquemor, de la envidia, de la odiosidad. Qué pena más grande me da”.

“No se bancan el que nos vaya bien, el que conectemos con la gente, el que seamos reales. Qué pena me da ver cómo se pierde este premio, qué pena, era de la gente”, aseguró el periodista.

Por otro lado, volvió a lamentar que no hubiese una categoría para los programas de farándula, tomando en cuenta que la animación de los premios está a cargo de Daniel Fuenzalida.

“Mantuvo la farándula en pie durante la pandemia, durante el estallido social. ¿Cómo nos hacemos los h…, cómo podemos borrar parte de la historia, cómo podemos eliminar parte también de nuestra vida?”, cuestionó Rojas.

El periodista aseguró que no necesita de ningún premio y arremetió: “Esta industria de m… de la cual no me siento parte y lo reafirmo (…) Yo no soy parte de este enjambre de s… y nunca lo voy a ser”.

“Nosotros estamos en el corazón y en las casas de toda la gente (…) El éxito no es un galardón; el éxito es estar en el corazón de la gente”, indicó Sergio.

Además, agregó: “Me causa asco, me causa repugnancia ver que unos premios que son de la gente, que son del público, sean manoseados”.

Finalmente, Sergio concluyó: “No necesitamos galardones, igual se los pueden meter por la r… y por eso no voy a estar h… de alfombras rojas ni nada porque no soy parte de ustedes”.

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