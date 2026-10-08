“Estoy dispuesto a todo”: Audiencia entre Sergio Rojas y Leonardo Farkas se reprogramó para evaluar un posible acuerdo

Si las partes no logran llegar a un acuerdo, el juicio se realizará con normalidad y ambas partes tendrán que presentar sus pruebas. Leonardo Farkas pide 541 días de cárcel para Rojas por injurias.

Este jueves Sergio Rojas llegó a los tribunales de justicia en el marco de la audiencia por la querella que interpuso Leonardo Farkas en su contra.

El magnate acusa injurias y calumnias, manifestando en público durante Fiestas Patrias que esperaba que se hiciera justicia e incluso solicitó cárcel para el periodista.





¿Qué pasó en la audiencia?

Al respecto, a primera hora de esta mañana, Sergio llegó junto a su staff de abogados liderado por Lya Rojas, quien informó que pidió una nueva audiencia para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Esto, debido a que Leonardo Farkas solicitó una pena de 541 días de cárcel para el periodista: “Pedimos un nuevo día y hora para explorar esa posibilidad”.

“Nosotros no estamos cerrados a ello y, en caso de que eso no se produzca, el juicio va a seguir adelante; se va a realizar la audiencia preparatoria, donde cada una de las partes va a ofrecer sus medios de prueba”, explicó la abogada.

¿Qué dijo Sergio Rojas?

“Yo no entiendo nada; lo único que sé es que me tengo que levantar a las 7 de la mañana para poder estar acá a las 9. Entonces, finalmente, termino no entendiendo nada”, dijo Rojas al salir del tribunal.

Además, aseguró que está dispuesto a pedir disculpas: “Si me lo solicita mi abogada, estoy dispuesto a todo, pero solamente si me lo solicita ella”.

Respecto del proceso judicial, Rojas explicó que “no tiene que ver con que sea verdad o mentira; tiene que ver con la intención que yo habría tenido al momento de, y la verdad es que yo nunca tuve una mala intención; yo soy así, pero porque así nací”.

Además, indicó que no se arrepiente: “La que se arrepiente es mi madre; ella se arrepiente todos los días que yo salga a trabajar a un programa de farándula y esté metido en este tipo de líos”.

Farkas se querella contra Sergio Rojas por injurias y calumnias con publicidad, luego de sus dichos en un podcast junto a Claudia Schmidt, donde el periodista expuso que tenía conocidos en común con el magnate.

Estas personas le habrían contado hechos explícitos que vinculaban a Leonardo con actos inmorales, fiestas de carácter sexual, entre otros.

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