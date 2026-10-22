“Ya sabemos quién tiene la plata”: Gabriela Hernández lanza crítica al Gobierno tras recortes presupuestarios en Cultura

Todo esto en el marco de un proyecto de ley que pretende reducir en un 16,5% el presupuesto anual para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Durante la tarde de este miércoles, la actriz Gabriela Hernández lanzó una dura crítica al gobierno por el proyecto de Ley de Presupuestos del 2027.

Este proyecto contempla recortes presupuestarios en distintas áreas, entre ellas un 16,5% al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y un 20,1% los recursos de la Subsecretaría.





¿Qué dijo Gabriela Hernández?

Al respecto, en conversación con BioBioChile, Gabriela criticó los recortes: “Qué no hay plata, no hay plata y ya sabemos quién tiene la plata, pero no hay plata para cultura”.

En esa misma línea, agregó: “No hay plata ni para teatro, ni para la ley, ni para nada. Nada, nada. Ni para libros. (…) Ni para ciencia”.

Finalmente, la actriz hizo hincapié en que Chile goza de múltiples talentos en la industria audiovisual, destacando los reconocimientos que se han obtenido en diversos festivales internacionales.