“Era todo raro”: Pamela Díaz confiesa cómo reaccionó al ver a Felipe Kast con su nueva pareja

La animadora relató su inesperado cruce con el exsenador, con quien hoy no mantiene contacto tras su quiebre amoroso. La incómoda situación ocurrió el pasado fin de semana en una fiesta electrónica.

Pamela Díaz entregó detalles del reciente reencuentro con su expareja, Felipe Kast, luego de que ambos coincidieran en una fiesta electrónica el pasado fin de semana.

La animadora destapó la situación en el programa Mañana te cuento, de su canal Once Stream. Según relató, esa noche había partido con una reunión en la casa de un amigo y luego decidió continuar en otro lugar.

Al poco rato de llegar, notó que algo pasaba entre sus cercanos: “Me dijeron: amiga, no sabes quién llegó…”, recordó.

Pamela Díaz y su incómodo reencuentro con Felipe Kast

Díaz describió el ambiente como extraño desde ese momento. “Yo estaba con sus amigos conversando y era todo raro… tenso. Lo miré, me hice la lesa un rato, obvio. Y veo que estaba con su pareja ”, relató la Fiera.

La situación la tomó por sorpresa, sobre todo porque llevaba meses sin salir. “No me esperaba nada de esto. Yo no salía desde hace 5 meses”, comentó.

“Fue incómodo. Yo creo que para él. No sé quién es la novia, no me interesa y no voy a hablar de ella, porque no corresponde. Yo no voy a programas a pedir millones de pesos para poder hablar de mi ex. El tema no es ella”, señaló.

Lejos de cualquier reproche, la animadora tuvo palabras afectuosas para Kast y aseguró que guarda buenos recuerdos de la relación.

“Yo tuve una muy linda relación, entonces yo sería muy mala onda al decir algo negativo”, afirmó.





Sobre el vínculo actual, explicó que optaron por la distancia, aunque no descarta retomar una buena relación con el tiempo. “Tenemos 0 contacto, porque encuentro que es mejor así”, precisó.

“Cuando me fui en el auto, dije: ‘Qué bacán’. Porque me agrada mucho que la gente que quiero, de verdad que le tengo mucho cariño a Felipe, que esté bien, que esté contento y, si no es ella, será otra. Eso es problema de él, pero ojalá el día de mañana sea tiempo de conversar, pero ese es proceso de cada uno”, expresó.

Por último, la animadora aseguró que está tranquila en lo sentimental y que no busca, por ahora, una nueva relación.

“Yo me enfoco en otra cosa. Hoy no necesito salir ni con uno ni con otro, porque no me llena”, concluyó.