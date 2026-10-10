“Me perdí y me caí”: Pamela Díaz es auxiliada por vecinos tras complejo percance en Renca

“Todo sea por llegar a trabajar”, comentó la empresaria con humor tras perderse de camino a Cerrillos.

La tarde de este viernes Pamela Díaz tenía un compromiso laboral en el Mall Plaza Oeste, sin embargo, tuvo inconvenientes para llegar a la comuna de Cerrillos y terminó pasando por una serie de dificultades.

A través de sus historias en Instagram, la Fiera reveló detalles de lo ocurrido y agradeció al grupo de personas que la socorrió en Renca mientras se encontraba con su hija menor.

Qué dijo Pamela Díaz sobre el accidente en Renca

“Me perdí y me caí a un hoyo“, partió diciendo Pamela junto a un video dando cuenta de cómo dos personas intentaban levantar su vehículo de entre las piedras.





Sobre la misma, y mientras mostraba a un grupo de mujeres que la estaban acompañando, añadió: “Gracias a mis amigos de Renca que me ayudaron. Gracias People”.

“Todo sea por llegar a trabajar”, comentó entre risas la empresaria, quien se tomó con humor lo ocurrido. “Y la Pascu, sentada con el nuevo tío, ella ni ahí”, agregó sobre su hija.

A modo de cierre, se escuchó a Diaz preguntando sobre cómo podía pagarles por la ayuda, generando risas entre los presentes. “Cómo no los voy a querer“, cerró.

Revisa aquí la historia de Pamela Díaz: