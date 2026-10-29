Sabingo está nominado a Mejor Programa de Viajes y Cultura en los Copihue de Oro 2026: cómo votar por el espacio de CHV

Sabingo buscará conquistar al público con las historias que rescatan la cultura, tradiciones y los atractivos de nuestro país. Revisa cómo votar por el reconocido programa de Chilevisión en los Copihue de Oro 2026.

El programa conducido por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, que este 2026 cumplió 11 años en pantalla, competirá para quedarse con uno de los reconocimientos más importantes de la televisión nacional.

Revisa cómo apoyar a Sabingo en una nueva edición de los Copihue de Oro.

¿Cómo votar por Sabingo en los Copihue de Oro?

Para apoyar al programa de Chilevisión, debes ingresar al sitio oficial de los Copihue de Oro, hacer clic en “Ir a votar” y buscar la categoría Mejor Programa de Viajes y Cultura.

Luego, selecciona a Sabingo y completa el proceso de registro que solicita la plataforma para emitir tu voto.

Recuerda que la votación es popular y puedes votar por tus favoritos una vez cada 24 horas. El proceso estará disponible hasta el miércoles 25 de noviembre.

¿Qué otros programas y rostros de Chilevisión están nominados a los Copihue de Oro 2026?

Además de Sabingo, Chilevisión cuenta con otros representantes en distintas categorías de esta edición. Revisa la lista completa:

Mejor Matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor Animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor Animadora: Diana Bolocco y Francisca García-Huidobro.

Mejor Noticiero: CHV Noticias.

Mejor Comediante: Christian Henríquez.

Mejor Programa de Competencia: Fiebre de Canto.

Mejor Programa de Entretención: Primer Plano y Plan Perfecto.

Mejor Programa de Viajes y Cultura: Sabingo.

Reina Pop: Daniela Muñoz y Gala Caldirola.

Los ganadores de los Copihue de Oro 2026 se darán a conocer el viernes 4 de diciembre, en una ceremonia que celebrará los 21 años de estos premios.