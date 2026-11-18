Utilizaban una fachada de growshop y se decomisó casi media tonelada de sustancias que son controladas por la Ley de Drogas.

El OS7 de Carabineros desbarató una organización criminal que se dedicaba al tráfico de precursores químicos para la fabricación de drogas en el barrio Franklin.

El operativo se realizó en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y se concretó la detención de 6 personas, además de incautarse cerca de media tonelada de estos productos.





Los detalles del operativo

La banda criminal operaba bajo la fachada de un growshop al interior de una galería y comercializaba dichos productos a través de redes sociales, almacenándolos en una bodega que se encontraba en la misma zona.

“Se logró determinar la participación de seis individuos chilenos que estaban detrás de este negocio ilícito”, señaló el director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, a EMOL.

Durante el operativo, se incautaron:

238 kilos de cafeína.

69 kilos de lidocaína.

52 kilos de permanganato de potasio.

5 kilos de bicarbonato de amonio.

52 kilos de metabisulfito.

En total, suman 416 kilos de sustancias que son controladas por la Ley de Drogas: “Este tipo de sustancias ilícitas se utiliza justamente para el abultamiento del clorhidrato de cocaína, como asimismo de drogas sintéticas que son utilizadas en nuestro país”, dijo el general Velasco.

Por otra parte, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, expuso que lo que se incautó se utilizaba para “obtener, entre otras sustancias, tusi”.

Además, personal policial decomisó una prensa hidráulica que se habría utilizado en la producción de resina de THC, un furgón y dinero en efectivo.

Finalmente, cinco de los detenidos quedaron en prisión preventiva y la imputada restante quedó apercibida.