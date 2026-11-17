Desde el Ministerio de Salud explicaron que la campaña fue creada por una productora, cuya licitación se hizo mediante un proceso público y de acuerdo a la legislación vigente.

Una oleada de críticas en los comentarios de redes sociales ha recibido la campaña “¿PaQuéFumas?” del Ministerio de Salud, luego de lanzar el viernes un video musical enfocado en reducir el consumo de tabaco y vapeadores en adolescentes.

En detalle, el video fue cuestionado por supuestamente estar elaborado con inteligencia artificial, y en redes sociales criticaron el uso de recursos públicos en la campaña, que según consignó Bío-Bío Chile costó más de $100 millones.

La campaña fue difundida a través de la cuenta de Instagram del Minsal, tiene una duración aproximada de 2 minutos y utiliza una estética circense para mostrar caricaturas de órganos humanos deteriorados por el consumo de tabaco. Todo esto acompañado de una canción con el coro: “¿PaQuéFumas?” .





Más de $100 millones para la campaña

El video forma parte de una campaña cuyo servicio de creación y difusión fue contratado por la Subsecretaría de Salud Pública a la Agencia FRI SpA.

En el documento revelado por el medio, se da cuenta de una contratación por $120 millones a la agencia por el concepto: “Servicio de campaña de “Comunicación de riesgos y daños para la salud asociados al consumo de tabaco y Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sin Nicotina (SESN) 2026″”.

Acorde a lo señalado en el contrato, la campaña tiene como público objetivo a adolescentes de entre 12 y 14 años y jóvenes de 18 a 20 años de todos los niveles socioeconómicos y como público secundario a padres, madres y cuidadores.

La explicación del Minsal

Consultados por la campaña, desde el Ministerio de Salud respondieron que “el video fue realizado por una productora audiovisual chilena con utilización de ilustradores y animadores en técnica mixta 3D, mientras que la canción estuvo a cargo de una productora musical, que usó cantantes”.

“El 55,5% del valor total de la campaña #PaQuéFumas -descontando IVA-, se destinó a plan de medios (radio, digital, cine, connected TV y digital; 40% de ellos en regiones) y 32,5% a producción (música original, gráficas, video, traducción al mapudungun y creole, derechos y merchandising).12% corresponde a la comisión de agencia”, sumaron.

De igual manera, aclararon que el proceso de licitación de la agencia para la realización de la campaña se hizo de manera pública y de acuerdo a la legislación.

Revisa el video completo