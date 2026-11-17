Desde La Moneda, el vocero de Gobierno abordó sus declaraciones donde describió al partido como “un cúmulo de deseos” y sostuvo que convoca a una clase media emergente que “no tiene una visión de país, tiene una visión de consumo”.

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidió disculpas al Partido de la Gente (PDG) tras sus cuestionamientos a la colectividad, que provocaron duras respuestas de sus parlamentarios y de Franco Parisi.

Desde La Moneda, la autoridad abordó sus declaraciones en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde describió al partido como “un cúmulo de deseos” y sostuvo que convoca a una clase media emergente que “no tiene una visión de país, tiene una visión de consumo”.

Tras la controversia, Arenas aseguró que conoce a varios parlamentarios de la colectividad y a Parisi. “Tengo la mejor opinión de ellos y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político”, expresó.

Asimismo, agradeció “siempre toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos” y ofreció disculpas por sus palabras.

“Si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención, así que pido disculpas a cualquiera que se pudo haber sentido ofendido en el PDG por estas materias ”, afirmó.

Junto con ello, manifestó: “Nosotros esperamos seguir trabajando con ellos en todo lo que coincidamos en el Congreso”.





Las críticas del PDG a dichos de Arenas

Antes de las disculpas, distintos representantes del partido habían cuestionado al subsecretario. Mientras Franco Parisi acusó “matonaje del poderoso transitorio”, la diputada Pamela Jiles apuntó contra su desempeño.

“Si esa va a ser la vocería, me parece bastante complejo para el gobierno. Me parece que la performance de Arenas ayer, en muchos sentidos, fue nefasta”, emplazó Jiles.

Por su parte, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que “este vocero necesita un vocero” y agregó: “Una cosa es tener opinión política y otra cosa es tener inteligencia política. Yo creo que al vocero le falta lo segundo”.

El parlamentario también advirtió que “no se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”, destacando el respaldo que su colectividad ha entregado al Ejecutivo.

“Por supuesto que esto deteriora las relaciones con el PDG; estamos muy molestos en la bancada”, afirmó, en medio de la discusión sobre el rol de sus votos ante la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.