Tras mandarla a “cocinar”: Matthei respondió a Olivares y defendió su vigencia política con Bachelet

La excandidata presidencial reaccionó a los dichos del diputado del PDG, quien sugirió que ella y Michelle Bachelet se dedicaran a “hacer unas buenas cazuelas”. “El tiempo donde mandaban a las mujeres a la cocina ya pasó”, respondió.

Evelyn Matthei respondió al diputado Javier Olivares (PDG) luego de sus duros dichos contra ella y Michelle Bachelet, a quienes sugirió alejarse de la política y dedicarse, entre otras cosas, a “cocinar” y “hacer unas buenas cazuelas”.

La controversia surgió luego de que Bachelet dejara abierta la posibilidad de competir nuevamente por La Moneda. Al ser consultada sobre si “no hay segunda sin tercera”, la exmandataria respondió: “Yo creo que sí… yo creo que sí”, instalando rápidamente el tema en el debate político.

Olivares reaccionó cuestionando los anteriores gobiernos de la expresidenta y sostuvo que “cualquier cosa” que la mantenga alejada de la política le serviría al país.

“Le deseo mucha suerte, podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”, expresó el diputado.

La respuesta de Matthei a dichos de Javier Olivares

Matthei no dejó pasar la alusión y salió a responder públicamente al parlamentario. “A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar”, manifestó la exalcaldesa de Providencia.

Asimismo, pese a remarcar sus diferencias políticas con la exmandataria, Matthei defendió el derecho de ambas a decidir cómo continuar sus respectivas trayectorias.

“Michelle Bachelet y yo tenemos caminos e ideas políticas muy distintas, pero ambas nos hemos ganado con trabajo y trayectoria el derecho a decidir sobre nuestro futuro ”, sostuvo.

Finalmente, Matthei cerró su respuesta con un directo mensaje frente a las declaraciones de Olivares: “En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó”, agregando además: “Todo mi respeto a las mujeres jefas de hogar”.