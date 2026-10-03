“Sabía que esto iba a suceder”: Evelyn Matthei arremete contra pdte. Kast por fin de Yo Elijo Mi PC

La excandidata presidencial recordó que ya había planteado esta crítica al actual presidente durante su campaña y los debates de 2025.

Evelyn Matthei volvió a arremeter este sábado contra el gobierno del presidente José Antonio Kast a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La excandidata presidencial criticó el recorte presupuestario que implica dejar sin financiamiento al programa estatal Yo Elijo Mi PC, presentado por el Ejecutivo esta semana.

Esta política pública fue instaurada en 2009, durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y contempla la entrega de computadores a estudiantes.





Evelyn Matthei arremete contra pdte. Kast

Matthei compartió un video en el que comenzó expresando: “Van a decir que arremeto contra el Gobierno porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen”.

“Durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social”, recordó.

Luego, añadió un extracto de un debate en el que planteó esta crítica al actual Presidente de la República.

“Ahora lo estamos viendo con la eliminación del programa Yo Elijo Mi PC que beneficia a niños y a familias vulnerables. Soy economista, sabía que esto iba a suceder y lo dije claro y fuerte durante la campaña”, agregó.

Además, escribió en la publicación que “dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”.