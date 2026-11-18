18/ 11/ 2026 22:41

Locura por estreno de popular videojuego GTA VI: fanáticos piden vacaciones para jugarlo

Expectación hay entre los aficionados a los videojuegos por el lanzamiento de GTA VI, publicitado como el más grande de la historia en el mundo gamer. Pese a que el estreno es este jueves, ya se han vendido más de 15 millones de copias y se ha recaudado más de 1.500 millones de dólares en su preventa. Algunos fanáticos incluso han pedido vacaciones y días libres para dedicarse por completo a jugar, tras 13 años de espera de una nueva edición.