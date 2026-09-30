30/ 09/ 2026 22:22

Tras Presupuesto 2027: Alvarado responde si se recortarán $6 mil millones de dólares prometidos en campaña

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó en entrevista con CHV Noticias Central el Presupuesto 2027 anunciado por el presidente José Antonio Kast, que contempla un crecimiento del gasto público de 1,5%. Consultado por la promesa de campaña de recortar US$6 mil millones durante los primeros 18 meses de gobierno, Alvarado evitó confirmar que se alcanzará esa cifra y sostuvo que durante este año se realizó un ajuste de “más de 2 mil millones”, agregando que la “disciplina fiscal” y los mayores ingresos provenientes de las exportaciones de cobre han generado una mayor holgura. “Si eso hace que los recortes sean menores y vamos cuadrando las cuentas, bienvenido sea”, afirmó.