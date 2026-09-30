30/ 09/ 2026 22:14

Narcotraficante ocupaba celda como oficina: Unió a su familia al negocio y terminaron presos

Su celda era su oficina. Es un dormitorio común de la cárcel de Puente Alto, pero fue el lugar donde un condenado por narcotráfico siguió operando teléfono en mano dando instrucciones a su familia. Lo que no esperaban era que funcionarios de Gendarmería allanaría la torre 3 y lo sorprenderían en plena transacción de un cargamento de droga cuyo origen podría ser de un reconocido cartel que marca las sustancias con un delfín.