“Yo creo que sí…”: Expdta. Bachelet no descarta buscar un tercer mandato en La Moneda

La exmandataria dejó la puerta abierta a una nueva candidatura presidencial.

Tras bajar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet no descartó una nueva candidatura a La Moneda buscando un hipotético tercer mandato.

En una entrevista con TVU, la exmandataria dejó abierta la puerta de una nueva postulación a la Presidencia, cargo que ya ejerció en dos periodos entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018.

En un diálogo, la experta Paulina Astroza le consultó a la otrora jefa de Estado: “¿No hay segunda sin tercera?“, a lo que ella contestó: “Yo creo que sí… yo creo que sí”, entre risas.

Oposición se reordena

Las declaraciones de Bachelet ocurren a pocos días de que fuese homenajeada en un acto político en el Teatro Municipal de La Pintana, instancia en la que también participó el expresidente Gabriel Boric.

En esa oportunidad, la exmandataria dejó una frase con la que transparentó su interés de seguir activa en la escena pública: ¿Y quiénes pensaban que después de esto (su candidatura a la ONU) me iba a ir para la casa? Les tengo una mala noticia. Esto no va a pasar“.

Pocos días antes, ambas exautoridades habían emitido una declaración conjunta cuestionando la decisión del presidente José Antonio Kast de adherir a Chile al Escudo de las Américas.

Lo anterior reordenó las piezas en la oposición y volvió a proyectar ambos liderazgos de cara a una eventual apuesta en las elecciones presidenciales de 2029.