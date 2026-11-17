La empresa dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas.

La empresa indicó que las comunas afectadas son: Independencia, San Bernardo y Recoleta.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

Independencia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes 17 de noviembre.

San Bernardo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 17 de noviembre.