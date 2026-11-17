“Alguna embarradita se mandó”: Martín González aseguró que su prima habría terminado su relación con Francisco Kaminski
El panelista arremetió contra Francisco Kaminski, culpándolo del distanciamiento entre él y su prima, Stephanie Finney.
Este lunes, el panelista Martín González aseguró que su prima, Stephanie Finney, habría terminado su relación con Francisco Kaminski.
González arremetió contra este último y aseguró que Francisco se mandó “alguna embarradita”, siendo esta la presunta razón del quiebre.
¿Francisco Kaminski terminó su relación amorosa?
En conversación con Noticias Espectáculos, Martín expuso que su prima estuvo de cumpleaños y “lamentablemente, no la pude saludar porque, por culpa de ese papasnatas, no tengo contacto con ella”.
En esa misma línea, aseguró: “Lo único que me importa es su tranquilidad, que mi prima esté bien, porque me llegó el rumor de que ya habrían terminado, porque alguna embarradita se mandó este otro”.
González aseguró que Kaminski no estuvo en el cumpleaños de su prima: “Así que parece que le duró poquito la estrategia a Kaminski con mi prima”, arremetió.
“Parece que ya no somos familia porque habrían terminado si eso me enteré hoy y por fuentes cercanas, porque después la gente dice que invento. Recuerden que mi familia es muy grande”, aseguró Martín.
El panelista había expuesto hace unos meses que ya no había una relación cercana con su prima, responsabilizando a Kaminski por ello, un distanciamiento que, según detalló, se mantendría.
“Yo pensé que en algún minuto mi prima iba a tratar de abrir los ojos, pero sigo con mi pensamiento de siempre de que él (Kaminski) está completamente manipulando a la Stephy”, indicó Martín.
Finalmente, el panelista dejó en claro que no callaría más, puesto que “él (Kaminski), a pesar de todo, me hizo daño con su amiguita Adriana Barrientos”, cerró.