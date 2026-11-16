16/ 11/ 2026 23:12

“Se nos viene lo más triste”: papá de Benjamín Galdámez rompió el silencio tras hallazgo de cuerpo

Tras 24 días de rastreos, voluntarios y buzos hallaron un cuerpo que correspondería al joven que se encontraba desaparecido. El padre del joven manifestó su convencimiento de que se trata de su hijo y agradeció la labor de las personas que colaboraron desinteresadamente en las labores de búsqueda en el río, en medio de cuestionamientos por las trabas iniciales de las autoridades policiales. Actualmente, la familia se mantiene a la espera de los peritajes genéticos del Servicio Médico Legal, cuyos resultados podrían demorar entre tres y quince días.