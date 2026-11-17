Además, el mandatario de nuestro país aseguró que la nación asiática es “nuestro principal socio comercial”.

El presidente José Antonio Kast sostuvo este martes una reunión con su par chino, Xi Jinping , en la víspera de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen en la cual, Kast valoró la instacia y aseguró que China es “nuestro principal socio comercial, y eso lo valoramos y lo cuidamos“.

“Chile fue pionero en temas de comercio exterior, de tratados de libre comercio, y, como usted lo señaló, llevamos 20 años de tratados de libre comercio, 10 años de asociaciones estratégicas. Y las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país, y eso es algo que destacamos”, añadió Kast.





Además, el mandatario indicó que “represento al Estado, no a un sector político, y es algo que hemos mantenido permanentemente. Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político. Agradecemos siempre el respeto de nuestra forma de gobernarnos, como también nosotros respetamos las organizaciones políticas de cada nación”, en alusión al gobierno comunista de la nación asiática.