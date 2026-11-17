Perdió el control del vehículo: conductor de motocicleta chocó contra poste de alumbrado público en Rondizzoni
En horas de la mañana de este martes, un conductor de motocicleta sufrió un accidente vehicular mientras transitaba por la calle Mirador en la comuna de Santiago, sector de Rondizzoni. Al dirigirse hacia la intersección con Sepúlveda Leyton, perdió el control de su vehículo por razones que se están investigando, impactando contra un poste de alumbrado eléctrico. La víctima fue atendida por equipos de emergencia y fue trasladada a un centro asistencial. Tendría cerca de 21 años.