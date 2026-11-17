Éduardo Álamos, nuevo presidente de Azul Azul, confirmó que el volante ocupará un importante rol en el club a partir del 2027.

Jornadas bastante agitadas son las que ha tenido Universidad de Chile. A la llegada de Eduardo Álamos como nuevo presidente de Azul Azul se sumó el anuncio sobre el nuevo rol que tendrá Marcelo Díaz.

Al retirarse del fútbol a fin de año, el volante pasará a formar parte de la gerencia técnica del cuadro laico y trabajará con Manuel Mayo.

La nueva función fue confirmada por el propio Álamos en conferencia de prensa, donde mencionó que apuestan a que Carepato “sea un embajador como lo fue Diego Rivarola”.





Marcelo Díaz valora su nuevo rol en la U

Tras la declaración, el bicampeón de América habló con la prensa y aseguró estar “muy contento. Es algo que veníamos trabajando durante todo el año junto a las personas que lo integran”.

“Mi enfoque en estos momentos está en terminar lo más arriba posible el campeonato. Todavía nos quedan tres fechas que debemos ganar para meternos en el Chile 2 y, además, tenemos las semifinales de la Copa Chile, que aspiramos a ganarla”, sostuvo.

Díaz remarcó que “una vez concluido eso, espero integrarme de muy buena forma a esta nueva gestión para que armemos un gran 2027 y hagamos más grande a la U, como siempre lo he dicho”.

“Se lo agradezco mucho al nuevo presidente y me pongo en plena disposición a partir de que finalice mi contrato como jugador”, agregó.