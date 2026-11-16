Cambios en la U: Eduardo Álamos fue elegido como presidente de Azul Azul

El ingeniero comercial de 43 años estuvo en la concesionaria en la época de Carlos Heller, tomando en esta oportunidad el cargo que ocupaba Cecilia Pérez.

Se renueva el directorio. Eduardo Álamos fue elegido este lunes como nuevo presidente de Azul Azul, la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

El ingeniero comercial de 43 años toma el lugar que ocupaba Cecilia Pérez, quien deja su lugar junto a otros seis integrantes vinculados a la gestión anterior.

La nueva directiva, que incluye al ex ministro del Interior, Jorge Burgos, tiene un carácter transitorio hasta que se concrete la venta del paquete accionario de Tactical Sport.

Dicho proceso tiene una fecha estimada para los primeros meses del 2027.





El pasado de Eduardo Álamos en Azul Azul

Álamos conoce el cuadro laico por su pasado como gerente general de Azul Azul, cargo que ocupó entre 2015 y 2019 en la administración de Carlos Heller.

Egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el ingeniero comercial trabajó este año en ese mismo puesto en la empresa Transmares Costa Rica.

Otros nombres que se mantienen en la directiva son el abogado José Ramón Correa y el ex senador y ministro José Miguel Insulza.