El bote a motor de nombre “Franco”, fue encontrado en proximidades del sector Amargos, y en el interior de la embarcación solo había algunos pescados.

Un intenso operativo se realiza en la región de Los Ríos luego de que se hallara una embarcación a la deriva y sin tripulantes.

Radio Bío Bío indicó que las labores de rastreo están focalizadas en las cercanías de la caleta Los Molinos, a unos 20 kilómetros de Valdivia.





Se agregó que el bote a motor de nombre “Franco”, fue encontrado en proximidades del sector Amargos, y en la embarcación solo había algunos pescados en su interior. Esto hace presumir que el bote habría estado en faenas de pesca.

El citado medio agregó que los pescadores que hallaron la lancha dieron aviso a la autoridad marítima y, junto con otros pescadores, están realizando la búsqueda en la zona costera.

De esta manera, se realizan trabajos de rastreo para intentar dar con el o los ocupantes de la embarcación.