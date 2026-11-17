17/ 11/ 2026 08:27

Encuentran dos cuerpos bajo el suelo en casa de Barrio Yungay: domicilio se habría usado para secuestros y venta de droga

La Policía de Investigaciones investiga el hallazgo de dos cuerpos enterrados bajo el piso de una casa ubicada al interior de un cité en el sector de General Búlnes, Barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Las víctimas habrían sido torturadas. Tiempo atrás, el sitio había sido usado para acopio y venta de drogas, pero también como lugar de cautiverio para personas que se encontraban secuestradas.