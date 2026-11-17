En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Aras enfrentará a Leyla y le dejará claro que no permitirá que vuelva a interferir en su vida ni en su relación con Asya. Sin embargo, la mujer no estará dispuesta a aceptar fácilmente esta decisión.

Por otro lado, Derin continuará con sus juegos mentales y sorprenderá a Volkan con un insólito obsequio para celebrar su mudanza a la casa contigua a la de su exesposa. El gesto provocará una inesperada reacción en el empresario.

Pese a la firme postura de Asya respecto a su relación con Aras, él no estará dispuesto a dejar que los engaños y mentiras terminen las cosas. Su insistencia pondrá a la doctora frente a un nuevo dilema sentimental.

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