Temblor hoy 17 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 17 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, martes 17 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.2
Hora: 04:12 horas.
Epicentro: 14 km al sureste de Los Vilos, región de Coquimbo.
Profundidad: 47 km.
Magnitud: 2.9
Hora: 01:32 horas.
Epicentro: 68 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.
Profundidad: 208 km.
Magnitud: 3.4
Hora: 01:25 horas.
Epicentro: 49 km al oeste de Valparaíso.
Profundidad: 23 km.