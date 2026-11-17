Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 17 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, martes 17 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.2

Hora: 04:12 horas.

Epicentro: 14 km al sureste de Los Vilos, región de Coquimbo.

Profundidad: 47 km.

Magnitud: 2.9

Hora: 01:32 horas.

Epicentro: 68 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 208 km.

Magnitud: 3.4

Hora: 01:25 horas.

Epicentro: 49 km al oeste de Valparaíso.

Profundidad: 23 km.