16/ 11/ 2026 22:57

Las víctimas de la Ruta de la Fruta: accidentes en la autopista aumentaron 30% en los últimos 10 meses

Más de 30% aumentaron las muertes por accidentes de tránsito en la Ruta de la Fruta en los último 10 meses. Según cifras oficiales de Carabineros, entre enero y octubre de este año 16 personas perdieron la vida en esta carretera, cuatro más que en el mismo período de 2025. Una preocupante realidad que vuelve a poner en debate la seguridad de este importante corredor vial, mientras su modernización avanza y comunidades de la Región de O’Higgins cuestionan el proyecto que busca transformar parte de su trazado.