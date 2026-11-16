La cantante estrenó “Daltonismo” y “Equilibrar la Balanza”, canciones que abordarían su quiebre matrimonial. Una de las letras incluiría una referencia a su exmarido y el cierre de la otra tendría un audio cuya voz correspondería al ex Moral Distraída.

A casi dos años de que se hiciera público el fin de su matrimonio con Camilo Zicavo, Denise Rosenthal habría contado su versión del quiebre a través de dos nuevas canciones.

La artista estrenó este lunes “Daltonismo (Será lo que no fue)” y “Equilibrar la Balanza (Oops I Did It)”, un lanzamiento doble cuyas letras podrían leerse como alusiones a la ruptura.

El comunicado del estreno presenta ambos temas como dos miradas sobre una relación dolorosa, sin identificar a la persona a la que podrían estar dirigidos.

Las frases con las que Denise Rosenthal aludiría a su matrimonio

En “Equilibrar la Balanza”, Rosenthal le hablaría a una expareja a la que reprocha haber difundido su propia versión de lo ocurrido.

“Qué descarao, hablando de fidelidad, agradece mi silencio, eso sí que es lealtad” , canta en uno de los pasajes.

La alusión más directa a un matrimonio aparece hacia el final: “Si hubiera querido hundirte, ya te hubiera destruido. Y es que hasta a mí me da vergüenza saber que fuiste mi m… ”.

En Daltonismo, la voz de la canción recordaría cómo defendió a su pareja pese a los comentarios que circulaban a sus espaldas. “Nunca hubo lealtad y perdoné mil veces”, dice en otro verso.





Al cierre se escucha a un hombre preguntar: “¿Por qué te dio pena, mi piojita?”. La voz podría corresponder a Zicavo, aunque su identidad no ha sido confirmada.

Según explicó Rosenthal en el comunicado, Daltonismo retrata el momento en que una persona deja de atender a sus propias señales para sostener una relación, mientras que Equilibrar la Balanza aborda la recuperación de la voz y la capacidad de poner límites.

Ambas canciones forman parte de La Rueda de las Emociones, su proyecto de canciones espejo.

El quiebre con Camilo Zicavo y los rumores de infidelidad

Rosenthal y Zicavo se casaron en marzo de 2022. En 2024, cuando la separación todavía no era pública, el músico fue visto junto a la actriz Daniela Pérez en una fonda durante Fiestas Patrias.

El romance se hizo público en medio de las noticias sobre el quiebre y dio pie a versiones según las cuales Zicavo habría iniciado esa relación mientras aún estaba con la cantante.





En diciembre de ese año, Zicavo rechazó esas versiones y acusó a Rosenthal de haber mantenido una relación paralela. La cantante, según contó entonces Pamela Díaz, le dijo que estaba soltera y declinó entregar detalles.

Pérez también desmintió los rumores sobre el inicio de su romance en La Divina Comida: “Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera”.

Escucha las canciones acá: