“Perdoné mil veces”: Denise Rosenthal aludiría a polémico quiebre con Camilo Zicavo en dos canciones
La cantante estrenó “Daltonismo” y “Equilibrar la Balanza”, canciones que abordarían su quiebre matrimonial. Una de las letras incluiría una referencia a su exmarido y el cierre de la otra tendría un audio cuya voz correspondería al ex Moral Distraída.
A casi dos años de que se hiciera público el fin de su matrimonio con Camilo Zicavo, Denise Rosenthal habría contado su versión del quiebre a través de dos nuevas canciones.
La artista estrenó este lunes “Daltonismo (Será lo que no fue)” y “Equilibrar la Balanza (Oops I Did It)”, un lanzamiento doble cuyas letras podrían leerse como alusiones a la ruptura.
El comunicado del estreno presenta ambos temas como dos miradas sobre una relación dolorosa, sin identificar a la persona a la que podrían estar dirigidos.
Las frases con las que Denise Rosenthal aludiría a su matrimonio
En “Equilibrar la Balanza”, Rosenthal le hablaría a una expareja a la que reprocha haber difundido su propia versión de lo ocurrido.
“Qué descarao, hablando de fidelidad, agradece mi silencio, eso sí que es lealtad”, canta en uno de los pasajes.
La alusión más directa a un matrimonio aparece hacia el final: “Si hubiera querido hundirte, ya te hubiera destruido. Y es que hasta a mí me da vergüenza saber que fuiste mi m…”.
En Daltonismo, la voz de la canción recordaría cómo defendió a su pareja pese a los comentarios que circulaban a sus espaldas. “Nunca hubo lealtad y perdoné mil veces”, dice en otro verso.
Al cierre se escucha a un hombre preguntar: “¿Por qué te dio pena, mi piojita?”. La voz podría corresponder a Zicavo, aunque su identidad no ha sido confirmada.
Según explicó Rosenthal en el comunicado, Daltonismo retrata el momento en que una persona deja de atender a sus propias señales para sostener una relación, mientras que Equilibrar la Balanza aborda la recuperación de la voz y la capacidad de poner límites.
Ambas canciones forman parte de La Rueda de las Emociones, su proyecto de canciones espejo.
El quiebre con Camilo Zicavo y los rumores de infidelidad
Rosenthal y Zicavo se casaron en marzo de 2022. En 2024, cuando la separación todavía no era pública, el músico fue visto junto a la actriz Daniela Pérez en una fonda durante Fiestas Patrias.
El romance se hizo público en medio de las noticias sobre el quiebre y dio pie a versiones según las cuales Zicavo habría iniciado esa relación mientras aún estaba con la cantante.
En diciembre de ese año, Zicavo rechazó esas versiones y acusó a Rosenthal de haber mantenido una relación paralela. La cantante, según contó entonces Pamela Díaz, le dijo que estaba soltera y declinó entregar detalles.
Pérez también desmintió los rumores sobre el inicio de su romance en La Divina Comida: “Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera”.
Escucha las canciones acá: