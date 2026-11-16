La aprobación se concretó tras las movilizaciones de los gremios de camioneros y luego de que la Comisión de Hacienda del Senado visara el proyecto antes de enviarlo a la Sala.

La Sala del Senado aprobó este lunes el proyecto que fija un techo temporal a los precios de las gasolinas y el diésel.

La iniciativa, que ya contaba con el respaldo de la Cámara de Diputados, quedó lista para su promulgación.

La Sala la respaldó por unanimidad en general y votó por separado algunas disposiciones, entre ellas los tramos de devolución del impuesto al diésel.

Qué incluye el proyecto para contener las alzas

Los límites regirán hasta el 7 de abril de 2027 . En el caso de las gasolinas, la suma del precio base y el componente variable tendrá como techo el valor vigente al 5 de noviembre de 2026.

Para el diésel, el máximo se fijará $100 por litro por debajo del valor de esa misma fecha.





Durante 2027, los transportistas de carga podrán recuperar parte del impuesto específico al diésel según sus ingresos anuales.

El reintegro será del 90% para quienes registren hasta 6.000 UF, del 65% para quienes superen las 6.000 UF y lleguen hasta las 20.000 UF, y del 50% para quienes excedan las 20.000 UF.

Ese año, la devolución de peajes para vehículos pesados en vías concesionadas subirá del 35% al 70%. El texto también contempla un crédito tributario para el transporte de pasajeros.

Durante el debate, un sector del Senado cuestionó que el reintegro también beneficie a las empresas de mayores ingresos y pidió concentrar el alivio en los transportistas más pequeños.