16/ 11/ 2026 22:02

¿Dónde está Héctor Godoy? Camionero lleva 7 meses prófugo tras ser condenado por abusar de dos niñas

Hace siete meses que Héctor Godoy Cortés debería estar en la cárcel. Fue sentenciado a 10 años y un día de presidio efectivo por reiterados abusos sexuales a dos niñas, una de ellas, su sobrina. Pero Godoy nunca ingresó a la cárcel. Mientras se tramitaba su nulidad, se fugó y, hasta la fecha, lleva 7 meses prófugo de la justicia. Hoy es la madre de una de las víctimas quien recorre el país tras sus pasos.