La banda estadounidense confirmó su retorno a los escenarios con la gira “Faith No More South America Tour 2027″, que también contempla shows en Brasil y Argentina.

Este martes Faith No More confirmó que regresará a Chile el próximo 4 de noviembre de 2027, con un concierto en el Parque Cerrillos donde compartirá escenario con Alice in Chains y Mastodon.

Su pasada por nuestro país se enmarcará en la gira “Faith No More South America Tour 2027″, que también contempla conciertos en Brasil y Argentina.

Estos conciertos marcarán el retorno a los escenarios de la banda estadounidense, que contará con la participación de Mike Patton en la voz, Billy Gould en el bajo, Mike Bordin en la batería, Roddy Bottum en los teclados y Trey Spruance en la guitarra.





Cómo y cuándo comprar entradas

Según la información entregada por la banda, la preventa comenzará el lunes 23 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas de Chile y será exclusiva para clientes del Banco de Chile

En tanto, la venta general de entradas estará disponible desde el miércoles 25 de noviembre, también a partir de las 13:00 horas y se hará a través del sistema PuntoTicket.

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