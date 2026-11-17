El arancel 2026 del Programa de Atención de Salud fija valores para tres tipos de endodoncia, con copagos de entre $80.050 y $110.520. Revisa cuánto cuesta cada una y qué debes hacer antes de atenderte.

El Bono PAD dental contempla tres tipos de endodoncia, con copagos que van desde $80.050 hasta $110.520 (todos los valores en pesos chilenos, CLP), según el arancel 2026 y la pieza dental que se deba tratar.

Pueden acceder los beneficiarios de entre 12 y 34 años, 11 meses y 29 días que presenten lesiones de caries en uno o más dientes y/o necesidad de tratamiento endodóntico.

Se trata del tratamiento de conducto, que consiste en la extirpación total de la pulpa o nervio de un diente con caries irreversible, un traumatismo o una infección, y permite conservar el diente natural.

Aunque el valor cambia si es un incisivo, canino, premolar o molar, en todos los casos incluye el examen clínico, las radiografías y el tratamiento en sí.

Endodoncia en incisivo o canino (uniradicular)

El Bono Pad de endodoncia en incisivo o canino es el tratamiento para una pieza dental con una sola raíz, generalmente un incisivo o canino. En el arancel figura con el código 2503004.

Valor total: $133.420

Copago: $80.050

Préstamo: 50%, equivalente a $40.030

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Endodoncia en premolar (biradicular)

Se aplica generalmente en premolares, una pieza dental por tratamiento. Su código en el arancel es 2503005.

Valor total: $167.290

Copago: $100.370

Préstamo: 50%, equivalente a $50.190

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Endodoncia en molar (multiradicular)

Corresponde a los molares, con el código 2503006. En este caso, las acciones deben ser realizadas por un cirujano dentista con especialidad en endodoncia.

Valor total: $184.200

Copago: $110.520

Préstamo: 50%, equivalente a $55.260

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Cómo acceder al Bono PAD dental

Para cualquiera de las tres prestaciones cubiertas con el Bono PAD, la entidad de salud que elijas debe tener la prestación en convenio. Estos son los pasos:

El cirujano dentista prescribe el tratamiento en una orden con su nombre, firma y timbre. Debe incluir, como mínimo, el nombre del paciente, el diagnóstico general y específico, el tipo de tratamiento, los dientes comprometidos, el código de arancel solicitado y el consentimiento informado. Una copia queda para el paciente.





El establecimiento entrega al paciente o a su representante el Programa de Atención de Salud, que se valoriza y se paga en cualquier sucursal de Fonasa.

El programa y el Bono de Atención de Salud, emitido en la sucursal, se entregan en la entidad de salud antes de la intervención.

Emitidas las órdenes de atención por Fonasa, el beneficiario las entrega al profesional, quien las presenta a cobro una vez terminado el tratamiento.

Además, no se pueden cobrar diferencias al beneficiario por ningún concepto, y cada PAD dental tiene una frecuencia máxima de una prestación por beneficiario por año calendario.