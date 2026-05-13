De abdomen flácido a vasectomía: Las 99 intervenciones médicas a las que puedes acceder con el Bono PAD
El Bono PAD 2026 de Fonasa continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por afiliados que buscan acceder a cirugías y tratamientos médicos con valores conocidos de antemano en clínicas y centros en convenio.
La modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) permite que los pacientes paguen un monto fijo por una intervención, incluyendo honorarios médicos, pabellón, hospitalización, medicamentos e insumos asociados al procedimiento.
¿Quiénes pueden postular al Bono PAD 2026?
El beneficio está dirigido a afiliados Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden acceder a distintas prestaciones médicas y dentales en centros privados en convenio con la entidad pública.
Para utilizar el Bono PAD, el paciente debe contar con un diagnóstico médico asociado a una de las prestaciones disponibles y realizar la compra del bono en Fonasa o mediante Mi Fonasa.
Cirugías y tratamientos más solicitados
Entre las prestaciones más solicitadas del Bono PAD este año aparecen intervenciones quirúrgicas, procedimientos bariátricos y tratamientos dentales.
- Tratamiento quirúrgico de abdomen flácido
Valor total: $3.583.580
Copago: $1.791.790
Préstamo: 1.523.020 (85%)
- Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento
Valor total: $4.993.380
Copago: $2.496.690
Préstamo: 2.122.190 (85%)
- Vasectomía
Valor total: $853.610
Copago: $426.800
Préstamo: $362.780 (85%)
- Parto
Valor total: $1.432.730
Copago: $358.180
Préstamo: $358.180 (100%)
- Odontología: Tratamiento de Endodoncia Multiradicular, un diente
Valor total: $184.200
Copago: $110.520
Préstamo: $55.260 (50%)
Revisa acá la lista completa de cirugías
|N°
|PAD
|Valor Total
|Copago
|% Préstamo
|Préstamo $
|1
|Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico
|3.583.580
|1.791.790
|85%
|1.523.020
|2
|Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis
|959.490
|479.740
|85%
|407.780
|3
|Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis
|639.670
|319.830
|85%
|271.860
|4
|Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea
|9.230.400
|4.615.200
|85%
|3.922.920
|5
|Aspiración Folicular
|480.450
|240.220
|0%
|–
|6
|Cataratas (no incluye lente Intraocular)
|1.121.030
|560.510
|85%
|476.440
|7
|Chalazión
|209.610
|104.800
|85%
|89.080
|8
|Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento
|4.993.380
|2.496.690
|85%
|2.122.190
|9
|Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, incluye seguimiento
|4.667.700
|2.333.850
|85%
|1.983.770
|10
|Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad)
|51.100
|25.550
|0%
|–
|11
|Colelitiasis (Cálculos biliares)
|1.876.680
|938.340
|85%
|797.590
|12
|Contractura Dupuytren
|1.034.270
|517.130
|85%
|439.560
|13
|Criopreservación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad
|156.420
|78.210
|0%
|–
|14
|Criptorquidia (Corrección del descenso testicular)
|976.820
|488.410
|85%
|415.150
|15
|Crosslinking Corneal (intervención que trata el Queratocono)
|1.560.260
|780.130
|0%
|–
|16
|Dedos en Gatillo
|664.980
|332.490
|85%
|282.620
|17
|Dedos en Gatillo (tratamiento con técnica WALANT)
|484.170
|242.080
|85%
|205.770
|18
|Descongelación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad
|209.680
|104.840
|0%
|–
|19
|Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas (exceptúa tratamiento endovascular del aneurisma)
|14.104.850
|7.052.420
|85%
|5.994.560
|20
|Endarterectomía Carotidea (ACV)
|4.078.110
|2.039.050
|85%
|1.733.200
|21
|Endometriosis ovárica vía laparoscópica, tratamiento quirúrgico
|3.312.510
|1.656.250
|85%
|1.407.820
|22
|Endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica, tratamiento quirúrgico
|5.545.540
|2.772.770
|85%
|2.356.850
|23
|Endoprótesis total de hombro
|4.589.000
|2.294.500
|85%
|1.950.330
|24
|Enfermedad crónica de las amígdalas
|699.320
|349.660
|85%
|297.210
|25
|Espina Bífida (reparación prenatal)
|9.065.660
|4.532.830
|85%
|3.852.910
|26
|Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años
|1.027.360
|513.680
|85%
|436.630
|27
|Estudio Apnea del Sueño
|377.500
|188.750
|85%
|160.440
|28
|Evaluación Diagnóstica Complementaria personas del espectro autista hasta los 18 años
|111.500
|55.750
|0%
|–
|29
|Fertilización asistida – Tratamiento de baja complejidad en hombres
|100.020
|60.010
|53%
|32.010
|30
|Fertilización asistida – Tratamiento de baja complejidad en mujeres
|336.730
|202.040
|53%
|107.750
|31
|Fimosis
|604.430
|302.210
|85%
|256.880
|32
|Fractura de clavícula con osteosíntesis
|2.094.130
|1.047.060
|85%
|890.010
|33
|Glaucoma (tratamiento quirúrgico)
|813.350
|406.670
|85%
|345.670
|34
|Hallux Valgus (Juanetes)
|1.222.950
|611.470
|85%
|519.750
|35
|Hemorroides (manejo mínimamente invasivo)
|589.510
|294.750
|85%
|250.540
|36
|Hemorroides (tratamiento quirúrgico)
|825.160
|412.580
|64%
|264.050
|37
|Hernia abdominal complicada
|1.409.910
|704.950
|85%
|599.210
|38
|Hernia abdominal simple
|905.880
|452.940
|85%
|385.000
|39
|Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar)
|2.282.530
|1.141.260
|85%
|970.080
|40
|Hidrocele y/o Hematocele
|725.200
|362.600
|85%
|308.210
|41
|Hiperplasia de la próstata
|1.458.290
|729.140
|85%
|619.770
|42
|Histerectomía
|1.552.700
|776.350
|85%
|659.900
|43
|Hospitalización Domiciliaria Baja Complejidad
|101.330
|50.660
|0%
|–
|44
|Ictericia del recién nacido
|174.230
|104.540
|71%
|74.050
|45
|Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina – Tratamiento Quirúrgico
|2.290.240
|1.145.120
|85%
|973.350
|46
|Inducción de la Ovulación
|2.154.030
|1.077.010
|0%
|–
|47
|Inestabilidad de Hombro
|4.199.380
|2.099.690
|85%
|1.784.740
|48
|Inestabilidad de Rodilla
|3.707.230
|1.853.610
|85%
|1.575.570
|49
|Laboratorio FIV/ICSI
|651.970
|325.980
|0%
|–
|50
|Litotripsia extracorpórea
|1.528.920
|764.460
|85%
|649.790
|51
|Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis
|3.496.250
|1.748.120
|85%
|1.485.910
|52
|Menisectomía (Cirugía del menisco)
|1.411.670
|705.830
|85%
|599.960
|53
|Odontología: Atención integral del paciente oncológico
|341.960
|170.980
|60%
|102.590
|54
|Odontología: Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente
|98.900
|59.340
|50%
|29.670
|55
|Odontología: Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario)
|92.830
|55.700
|50%
|27.850
|56
|Odontología: Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario)
|139.250
|83.550
|50%
|41.780
|57
|Odontología: Tratamiento de Endodoncia Biradicular, un diente
|167.290
|100.370
|50%
|50.190
|58
|Odontología: Tratamiento de Endodoncia Multiradicular, un diente
|184.200
|110.520
|50%
|55.260
|59
|Odontología: Tratamiento de Endodoncia Uniradicular, un diente
|133.420
|80.050
|50%
|40.030
|60
|Osteosíntesis Cúbito y/o Radio (Tratamiento de Fractura)
|1.881.970
|940.980
|85%
|799.840
|61
|Osteosíntesis de Fémur (Tratamiento de Fractura)
|3.512.270
|1.756.130
|85%
|1.492.710
|62
|Osteosíntesis Diafisiaria Humero (Tratamiento de Fractura)
|2.211.870
|1.105.930
|85%
|940.040
|63
|Osteosíntesis Tibio-Peroné (Tratamiento de Fractura)
|2.726.140
|1.363.070
|85%
|1.158.610
|64
|Otitis Serosa, Mucositis Timpánica, Mixiosis Timpánica (Tratamiento Quirúrgico)
|742.550
|371.270
|85%
|315.580
|65
|Parkinson – Implantación de Estimulador Cerebral Profundo (incluye el dispositivo)
|31.684.580
|15.842.290
|85%
|13.465.950
|66
|Parkinson – Test de Levodopa para su detección
|882.420
|441.210
|85%
|375.030
|67
|Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido)
|1.432.730
|358.180
|100%
|358.180
|68
|Preparación Endometrial
|346.390
|173.190
|0%
|–
|69
|Prolapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Abdominal
|1.909.970
|954.980
|85%
|811.740
|70
|Prolapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Rectal
|1.038.770
|519.380
|85%
|441.480
|71
|Prolapso vaginal anterior y/o posterior
|1.384.380
|692.190
|85%
|588.360
|72
|Pterigión
|299.280
|149.640
|85%
|127.190
|73
|Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o PRK)
|962.510
|481.250
|85%
|409.070
|74
|Quistes Sinoviales
|517.940
|258.970
|85%
|220.120
|75
|Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón (Procedimientos autónomos)
|999.520
|499.760
|85%
|424.800
|76
|Reconstrucción Mamaria con Colgajo TRAM o Colgajo Microquirúrgico DIEP o sus variantes
|4.651.330
|2.325.660
|85%
|1.976.820
|77
|Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico)
|2.905.770
|1.452.880
|85%
|1.234.950
|78
|Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor)
|3.201.860
|1.600.930
|85%
|1.360.790
|79
|Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva)
|2.847.600
|1.423.800
|85%
|1.210.230
|80
|Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor)
|3.031.040
|1.515.520
|85%
|1.288.190
|81
|Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad
|2.020.190
|1.010.090
|85%
|858.580
|82
|Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad
|1.128.420
|564.210
|85%
|479.580
|83
|Ruptura Manguito Rotador: Tratamiento quirúrgico
|3.738.470
|1.869.230
|85%
|1.588.850
|84
|Síndrome del Túnel Carpiano
|1.054.110
|527.050
|85%
|448.000
|85
|Síndrome del Túnel Carpiano (técnica WALANT)
|656.370
|328.180
|85%
|278.960
|86
|Soporte Post Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad
|90.120
|45.060
|0%
|–
|87
|Tiroidectomía Subtotal
|1.353.830
|676.910
|85%
|575.380
|88
|Tiroidectomía Total
|1.753.810
|876.900
|85%
|745.370
|89
|Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad
|274.490
|137.240
|0%
|90
|Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto
|18.150.850
|9.075.420
|85%
|7.714.110
|91
|Tratamiento personas del espectro autista de 13 hasta 18 años
|67.360
|33.680
|0%
|–
|92
|Tratamiento personas del espectro autista de 6 a 12 años
|70.510
|35.250
|0%
|–
|93
|Tratamiento personas del espectro autista hasta los 5 años
|69.820
|34.910
|0%
|–
|94
|Tumores o Quistes Tendino-Musculares
|1.039.910
|519.950
|85%
|441.960
|95
|Tumores y/o quistes intracraneanos
|4.367.370
|3.581.240
|52%
|1.856.130
|96
|Várices
|1.150.250
|575.120
|64%
|368.080
|97
|Varicocele
|818.510
|409.250
|64%
|261.920
|98
|Vasectomía
|853.610
|426.800
|85%
|362.780
|99
|Vegetaciones adenoides
|600.770
|300.380
|85%
|255.330