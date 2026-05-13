De abdomen flácido a vasectomía: Las 99 intervenciones médicas a las que puedes acceder con el Bono PAD

El Bono PAD 2026 de Fonasa continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por afiliados que buscan acceder a cirugías y tratamientos médicos con valores conocidos de antemano en clínicas y centros en convenio.

La modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) permite que los pacientes paguen un monto fijo por una intervención, incluyendo honorarios médicos, pabellón, hospitalización, medicamentos e insumos asociados al procedimiento.

¿Quiénes pueden postular al Bono PAD 2026?

El beneficio está dirigido a afiliados Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden acceder a distintas prestaciones médicas y dentales en centros privados en convenio con la entidad pública.

Para utilizar el Bono PAD, el paciente debe contar con un diagnóstico médico asociado a una de las prestaciones disponibles y realizar la compra del bono en Fonasa o mediante Mi Fonasa.

Cirugías y tratamientos más solicitados

Entre las prestaciones más solicitadas del Bono PAD este año aparecen intervenciones quirúrgicas, procedimientos bariátricos y tratamientos dentales.

  • Tratamiento quirúrgico de abdomen flácido

Valor total: $3.583.580
Copago: $1.791.790
Préstamo: 1.523.020 (85%)

  • Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento

Valor total: $4.993.380
Copago: $2.496.690
Préstamo: 2.122.190 (85%)

  • Vasectomía

Valor total: $853.610
Copago: $426.800
Préstamo: $362.780 (85%)

  • Parto

Valor total: $1.432.730
Copago: $358.180
Préstamo: $358.180 (100%)

  • Odontología: Tratamiento de Endodoncia Multiradicular, un diente

Valor total: $184.200
Copago: $110.520
Préstamo: $55.260 (50%)

Revisa acá la lista completa de cirugías

PAD Valor Total Copago % Préstamo Préstamo $
1 Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico    3.583.580    1.791.790 85%         1.523.020
2 Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis       959.490       479.740 85%            407.780
3 Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis       639.670       319.830 85%            271.860
4 Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea    9.230.400    4.615.200 85%         3.922.920
5 Aspiración Folicular       480.450       240.220 0%                          –
6 Cataratas (no incluye lente Intraocular)    1.121.030       560.510 85%            476.440
7 Chalazión       209.610       104.800 85%               89.080
8 Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento    4.993.380    2.496.690 85%         2.122.190
9 Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, incluye seguimiento    4.667.700    2.333.850 85%         1.983.770
10 Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad)         51.100         25.550 0%                          –
11 Colelitiasis (Cálculos biliares)    1.876.680       938.340 85%            797.590
12 Contractura Dupuytren    1.034.270       517.130 85%            439.560
13 Criopreservación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad       156.420         78.210 0%                          –
14 Criptorquidia (Corrección del descenso testicular)       976.820       488.410 85%            415.150
15 Crosslinking Corneal (intervención que trata el Queratocono)    1.560.260       780.130 0%                          –
16 Dedos en Gatillo       664.980       332.490 85%            282.620
17 Dedos en Gatillo (tratamiento con técnica WALANT)       484.170       242.080 85%            205.770
18 Descongelación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad       209.680       104.840 0%                          –
19 Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas (exceptúa tratamiento endovascular del aneurisma) 14.104.850    7.052.420 85%         5.994.560
20 Endarterectomía Carotidea (ACV)    4.078.110    2.039.050 85%         1.733.200
21 Endometriosis ovárica vía laparoscópica, tratamiento quirúrgico    3.312.510    1.656.250 85%         1.407.820
22 Endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica, tratamiento quirúrgico    5.545.540    2.772.770 85%         2.356.850
23 Endoprótesis total de hombro    4.589.000    2.294.500 85%         1.950.330
24 Enfermedad crónica de las amígdalas       699.320       349.660 85%            297.210
25 Espina Bífida (reparación prenatal)    9.065.660    4.532.830 85%         3.852.910
26 Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años    1.027.360       513.680 85%            436.630
27 Estudio Apnea del Sueño       377.500       188.750 85%            160.440
28 Evaluación Diagnóstica Complementaria personas del espectro autista hasta los 18 años       111.500         55.750 0%                          –
29 Fertilización asistida – Tratamiento de baja complejidad en hombres       100.020         60.010 53%               32.010
30 Fertilización asistida – Tratamiento de baja complejidad en mujeres       336.730       202.040 53%            107.750
31 Fimosis       604.430       302.210 85%            256.880
32 Fractura de clavícula con osteosíntesis    2.094.130    1.047.060 85%            890.010
33 Glaucoma (tratamiento quirúrgico)       813.350       406.670 85%            345.670
34 Hallux Valgus (Juanetes)    1.222.950       611.470 85%            519.750
35 Hemorroides (manejo mínimamente invasivo)       589.510       294.750 85%            250.540
36 Hemorroides (tratamiento quirúrgico)       825.160       412.580 64%            264.050
37 Hernia abdominal complicada    1.409.910       704.950 85%            599.210
38 Hernia abdominal simple       905.880       452.940 85%            385.000
39 Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar)    2.282.530    1.141.260 85%            970.080
40 Hidrocele y/o Hematocele       725.200       362.600 85%            308.210
41 Hiperplasia de la próstata    1.458.290       729.140 85%            619.770
42 Histerectomía    1.552.700       776.350 85%            659.900
43 Hospitalización Domiciliaria Baja Complejidad       101.330         50.660 0%                          –
44 Ictericia del recién nacido       174.230       104.540 71%               74.050
45 Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina – Tratamiento Quirúrgico    2.290.240    1.145.120 85%            973.350
46 Inducción de la Ovulación    2.154.030    1.077.010 0%                          –
47 Inestabilidad de Hombro    4.199.380    2.099.690 85%         1.784.740
48 Inestabilidad de Rodilla    3.707.230    1.853.610 85%         1.575.570
49 Laboratorio FIV/ICSI       651.970       325.980 0%                          –
50 Litotripsia extracorpórea    1.528.920       764.460 85%            649.790
51 Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis    3.496.250    1.748.120 85%         1.485.910
52 Menisectomía (Cirugía del menisco)    1.411.670       705.830 85%            599.960
53 Odontología: Atención integral del paciente oncológico       341.960       170.980 60%            102.590
54 Odontología: Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente         98.900         59.340 50%               29.670
55 Odontología: Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario)         92.830         55.700 50%               27.850
56 Odontología: Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario)       139.250         83.550 50%               41.780
57 Odontología: Tratamiento de Endodoncia Biradicular, un diente       167.290       100.370 50%               50.190
58 Odontología: Tratamiento de Endodoncia Multiradicular, un diente       184.200       110.520 50%               55.260
59 Odontología: Tratamiento de Endodoncia Uniradicular, un diente       133.420         80.050 50%               40.030
60 Osteosíntesis Cúbito y/o Radio (Tratamiento de Fractura)    1.881.970       940.980 85%            799.840
61 Osteosíntesis de Fémur (Tratamiento de Fractura)    3.512.270    1.756.130 85%         1.492.710
62 Osteosíntesis Diafisiaria Humero (Tratamiento de Fractura)    2.211.870    1.105.930 85%            940.040
63 Osteosíntesis Tibio-Peroné (Tratamiento de Fractura)    2.726.140    1.363.070 85%         1.158.610
64 Otitis Serosa, Mucositis Timpánica, Mixiosis Timpánica (Tratamiento Quirúrgico)       742.550       371.270 85%            315.580
65 Parkinson – Implantación de Estimulador Cerebral Profundo (incluye el dispositivo) 31.684.580 15.842.290 85%      13.465.950
66 Parkinson – Test de Levodopa para su detección       882.420       441.210 85%            375.030
67 Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido)    1.432.730       358.180 100%            358.180
68 Preparación Endometrial       346.390       173.190 0%                          –
69 Prolapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Abdominal    1.909.970       954.980 85%            811.740
70 Prolapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Rectal    1.038.770       519.380 85%            441.480
71 Prolapso vaginal anterior y/o posterior    1.384.380       692.190 85%            588.360
72 Pterigión       299.280       149.640 85%            127.190
73 Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o  PRK)       962.510       481.250 85%            409.070
74 Quistes Sinoviales       517.940       258.970 85%            220.120
75 Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón (Procedimientos autónomos)       999.520       499.760 85%            424.800
76 Reconstrucción Mamaria con Colgajo TRAM o Colgajo Microquirúrgico DIEP o sus variantes    4.651.330    2.325.660 85%         1.976.820
77 Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico)    2.905.770    1.452.880 85%         1.234.950
78 Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor)    3.201.860    1.600.930 85%         1.360.790
79 Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva)    2.847.600    1.423.800 85%         1.210.230
80 Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor)    3.031.040    1.515.520 85%         1.288.190
81 Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad    2.020.190    1.010.090 85%            858.580
82 Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad    1.128.420       564.210 85%            479.580
83 Ruptura Manguito Rotador: Tratamiento quirúrgico    3.738.470    1.869.230 85%         1.588.850
84 Síndrome del Túnel Carpiano    1.054.110       527.050 85%            448.000
85 Síndrome del Túnel Carpiano (técnica WALANT)       656.370       328.180 85%            278.960
86 Soporte Post Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad         90.120         45.060 0%                          –
87 Tiroidectomía Subtotal    1.353.830       676.910 85%            575.380
88 Tiroidectomía Total    1.753.810       876.900 85%            745.370
89 Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad       274.490       137.240 0%
90 Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto 18.150.850    9.075.420 85%         7.714.110
91 Tratamiento personas del espectro autista de 13 hasta 18 años         67.360         33.680 0%                          –
92 Tratamiento personas del espectro autista de 6 a 12 años         70.510         35.250 0%                          –
93 Tratamiento personas del espectro autista hasta los 5 años         69.820         34.910 0%                          –
94 Tumores o Quistes Tendino-Musculares    1.039.910       519.950 85%            441.960
95 Tumores y/o quistes intracraneanos    4.367.370    3.581.240 52%         1.856.130
96 Várices    1.150.250       575.120 64%            368.080
97 Varicocele       818.510       409.250 64%            261.920
98 Vasectomía       853.610      426.800 85%            362.780
99 Vegetaciones adenoides       600.770      300.380 85%            255.330
