Steffi e Issis Méndez dedicaron emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales.

El cantante nacional DJ Méndez enfrenta la muerte de su madre, María Alcayaga, cuyo deceso se produjo durante este lunes.

Sus hijas, Steffi e Issis, dedicaron emotivos mensajes de despedida a su abuela, quien falleció a los 77 años.





Madre de DJ Méndez murió a los 77 años

A través de su cuenta de Instagram, Issis publicó una fotografía del velorio, donde escribió: “Mami, hoy se me partió el corazón con la noticia de que ya no estabas con nosotros”.

La joven expuso que su abuela venía atravesando complicaciones de salud hace un tiempo y confesó: “Pero nunca creí que este día llegaría, creo que aún no me la creo”.

“Quedo con la conciencia tranquila porque sé que traté de estar lo más presente que pude como nieta y con tu bonito: ‘Gracias por venir, hija'”, detalló.

Además, Issis precisó que “estamos todos destrozados por tu partida, mami. Para siempre te quedas conmigo y esta canción será eternamente tuya” , y agregó “Madre mía”, la canción que DJ Méndez le hizo a su madre en el año 2000.

Por su parte, Steffi declaró: “Cómo me duele tu partida, mi reina hermosa. Te voy a extrañar toda mi vida, hasta que me muera. Ojalá seas la primera persona en abrirme las puertas del cielo”.

La influencer compartió una íntima oración donde pide a Dios por su abuela, donde comentó: “Cuídala, Señor, con todo el amor con el que yo quisiera cuidarla en este momento”.

“Dame también la fortaleza para aceptar su partida y consuela a mi familia en este momento de profundo dolor. Permítenos sentir su presencia en nuestros recuerdos y encontrar consuelo en la esperanza de volver a encontrarnos algún día”, escribió Steffi.

Finalmente, la influencer compartió un recuerdo de cuando le contó a su abuela que estaba embarazada de su hijo.

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